В "Ливерпуле" приняли неожиданное решение по защитной линии перед матчем с "Баварией"
Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо сыграет на позиции центрального защитника в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", сообщает корреспондент The Times Пол Джойс.
По сведениям издания, такое решение принял главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп из-за травм Деяна Ловрена и Джо Гомеса, а также дисквалификации Вирджила ван Дейка. Напарником Фабиньо по обороне станет Жоэль Матип.
25-летний Фабиньо в нынешнем сезоне провел за "Ливерпуль" 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал два голевых паса.
Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится 19 февраля и начнется в 23:00 мск.
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