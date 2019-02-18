В "Ливерпуле" приняли неожиданное решение по защитной линии перед матчем с "Баварией"

Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо сыграет на позиции центрального защитника в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", сообщает корреспондент The Times Пол Джойс.

По сведениям издания, такое решение принял главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп из-за травм Деяна Ловрена и Джо Гомеса, а также дисквалификации Вирджила ван Дейка. Напарником Фабиньо по обороне станет Жоэль Матип.

25-летний Фабиньо в нынешнем сезоне провел за "Ливерпуль" 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал два голевых паса.

Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится 19 февраля и начнется в 23:00 мск.

Не пропустите: Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура. | http://soccernews.ru