В "Ливерпуле" приняли решение о будущем Кариуса

2 Теги лорис кариусливерпуль

В "Ливерпуле" приняли решение о будущем Кариуса

"Ливерпуль" намерен продать немецкого вратаря Лориса Кариуса, который досрочно вернулся в клуб после аренды в "Бешикташе", сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, английский клуб не планирует использовать голкипера в тренировках команды, а предоставит ему отпуск перед предстоящим трансфером.

26-летний Кариус разорвал арендное соглашение с "Бешикташем", так как турецкий клуб не платил ему зарплату в течение нескольких месяцев.

Напомним, что Кариус защищал ворота "Ливерпуля" в финальном матче Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом" (1:3) в 2018 году. Тогда голкипер допустил две грубейшие ошибки, которые привели к пропущенным мячам.

Не пропустите: Каррагер дал совет "Ливерпулю" касательно трансферной политики. | http://soccernews.ru

 
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