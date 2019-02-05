В "Ливерпуле" приняли решение по Окслейд-Чемберлену перед плей-офф Лиги Чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен включен в заявку команды на плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

В 1/8 финала "Ливерпуль" встретится с "Баварией".

Напомним, что 25-летний Окслейд-Чемберлен получил разрыв связок колена в апреле прошлого года и с тех пор на поле не выходил.

В минувшем сезоне хавбек провел за "Ливерпуль" 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов.

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