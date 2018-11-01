В "Ливерпуле" приняли решение по трансферу Рэмзи

"Ливерпуль" не будет подписывать валлийского полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб не заинтересован в приобретении футболиста, который летом 2019 года станет свободным агентом.

Напомним, что хавбек не договорился о продлении контракта с "Арсеналом", так как запросил зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Таким образом, следующим летом он станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 27-летний Рэмзи провел за "Арсенал" 13 матчей во всех турнирах, стал автором одного гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Деян Ловрен причислил себя к лучшим защитникам мира. | http://soccernews.ru