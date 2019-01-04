В "Ливерпуле" приняли важное решение по Лаллане

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В "Ливерпуле" приняли важное решение по Лаллане

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп по-прежнему рассчитывает на игрока, который пропустил длительный срок из-за травмы. Интерес к хавбеку проявлял "Фенербахче".

30-летний Лаллана выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб восемь матчей во всех турнирах, в который не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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