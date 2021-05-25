В "Ливерпуле" выбрали лучшего игрока сезона

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В "Ливерпуле" выбрали лучшего игрока сезона

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Лучшим игроком "Ливерпуля" по итогам сезона признан египетский нападающий Мохамед Салах, сообщает официальный сайт клуба.

Салах занял перевое место по итогам голосования среди болельщиков. Второе место занял бразильский полузащитник Фабиньо, третье - английский защитника Натаниэл Филлипс.

В завершившемся сезоне 28-летний Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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