В "Ливерпуле" выявлен случай заражения коронавирусом

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В "Ливерпуле" выявлен случай заражения коронавирусом
В "Ливерпуле" произошел случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Kronen Zeitung.

По сведениям издания, на данный момент неизвестно, является ли зараженный футболистом или сотрудником клуба. Сейчас клуб проводит предсезонный сбор в Австрии.

Напомним, что в минувшем сезоне "Ливерпуль" впервые за последние 30 лет стал чемпионом Англии. Клуб набрал 99 очков, показав второй результат в истории Премьер-лиги. В Лиге Чемпионов мерсисайдский клуб дошел до 1/8 финала, где проиграл "Атлетико".

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