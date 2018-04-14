В логове раненого зверя: "Валенсия" в гостях у "Барселоны"

"Барселона" – "Валенсия"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 17:15

Арбитр: Карлос Дель Серро (Мадрид, Испания)

Центральный поединок 32-го тура чемпионата Испании состоится на "Камп Ноу", где встретятся "Барселона" и "Валенсия". Возможно, это тот случай, когда "летучие мыши" имеют хорошие шансы на победу, ведь подопечные Вальверде сейчас просто опустошены. "Сине-гранатовые" недавно удивили всю Европу, уничтожив надежды болельщиков на звание лучшей команды Европы. "Валенсия", напротив же, набрала феноменальную форму, обыгрывая всех подряд, так что матч первой и третьей команд Примеры обещает быть очень жарким.

Еще недавно дела у каталонцев шли просто великолепно: чемпионство "Барсы" казалось делом времени, да и в "Лиге Чемпионов" команде Вальверде достался не самый сильный соперник – итальянская "Рома". Еще на прошлой неделе "сине-гранатовые" сначала, казалось, обеспечили себе выход в полуфинал главного еврокубка, разгромив римлян – 4:1, а затем добились уверенной победы во внутреннем первенстве, расправившись с "Леганесом" – 3:1.

Все шло своим чередом, как вдруг выезд в Рим не стал простой формальностью, а превратился в сущий кошмар для "Барселоны". Подопечные Ди Франческо выдали великолепный камбэк, обыграв Месси и компанию со счетом 3:0. Причем этот результат был абсолютно заслуженным – каталонцы приехали играть на удержание счета первого матча, в то время как "Рома" не сдалась и добилась своего.

Казалось бы, великолепно складывающийся сезон омрачился таким серьезным поражением, которое для некоторых не стало неожиданностью. Пора бы "Барсе" закончить свои дела в Примере и строить планы на следующий сезон, ведь команде нужны перемены.

"Валенсия" удивительным образом проводит текущий сезон, чередуя довольно длительные серии из побед и поражений. Казалось бы, еще недавно команда Марселино потерпела 5 подряд поражений во всех турнирах, вылетев при этом из Кубка Испании. Но следующая серия была еще более внушительной, и состоялась она в рамках Примеры: 9 матчей, 8 побед, 1 ничья.

"Летучие мыши" вернулись на третье место чемпионата, выдернув оттуда сам мадридский "Реал". От идущего вторым "Атлетико" "Валенсию" отделает всего три очка, так что "оранжевые" еще поборются за серебряные медали Примеры.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Валенсии":

В 5 предыдущих поединках между этими соперниками было зафиксировано 4 победы каталонцев и 1 ничья.

"Барселона" выиграла 25 из 27 последних домашних матчей Примеры.

Беспроигрышная серия "Валенсии" в чемпионате Испании насчитывает уже 9 матчей.

Каталонцы обыгрывали "летучих мышей" в 11 из 13 последних домашних поединках во всех турнирах.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Коутиньо, Месси, Суарес.

Валенсия: Нето, Везу, Гарай, Паулиста, Гайя, Парехо, Кондогбиа, Солер, Гонсалу Гедеш, Дзадза, Родриго.

Прогноз на матч "Барселона" – "Валенсия":

В поединке на "Камп Ноу" возможны всего два варианта развития событий. Первый из них предполагает, что "Барса" возьмет себя в руки и реабилитируется за поражение в Риме, разобрав на части "Валенсию". В противном случае – "летучие мыши" воспользуются неразберихой в стане каталонского клуба и увезут очки из Барселоны.

Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,33, ничейный исход – 6,70, виктория "Валенсии" – 8,90.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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