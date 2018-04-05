В логово к "быкам": "Марсель" сыграет на поле "РБ Лейпциг"

"РБ Лейпциг" – "Марсель"

Стадион: "Ред Булл Арена" (Лейпциг, Германия)

Начало матча: 22:05

Арбитр: Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Одним из матчей 1/4 финала Лиги Европы будет поединок между немецкой командой "РБ Лейпциг" и французским "Олимпиком" из города Марсель. Явным фаворитом матча на "Ред Булл Арена" является чемпион Германии, который рвется к признанию в Европе. У марсельцев цель немного другая. "Олимпик" делает ставку на чемпионат, ведя борьбу за место в Лиге чемпионов. А вот будут ли французы выкладываться в матчах еврокубков – большой вопрос.

"РБ Лейпциг" в этом сезоне выступает неоднозначно. С одной стороны недавний дебютант еврокубков находится в числе лидеров турнирной таблицы, а с другой – ждали от него гораздо большего после феерического прошлого сезона. Конкурировать с "Баварией" в чемпионате в последних сезонах не может никто, поэтому требовать и от "быков" борьбы за чемпионство пока еще рано. В данный момент подопечные Ральфа Хасенхуттля располагаются в чемпионате на четвертой строчке, однако на их место претендует еще минимум три коллектива.

В своей последней игре "РБ Лейпциг" взял верх над "Ганновером" в гостях со счетом 3:2 – по голу забили Форсберг, Орбан и Поульсен. Это была вторая подряд победа "быков", после которой они вернулись в зону Лиги чемпионов в Бундеслиге. Не проигрывает вице-чемпион Германии уже шесть официальных матчей подряд, по три раза победив и сыграв вничью, хотя перед этим потерпел три кряду поражения.

"Марсель", как и его предстоящий соперник, ведет борьбу на внутренней арене за попадание в Лигу чемпионов. Команда Руди Гарсии занимает третье место, дающее право сыграть в отборочном раунде главного Еврокубка. "Олимпик" на четыре очка отстает от "Монако" и на два балла опережает "Лион".

В прошедшую субботу марсельцы обыграли на выезде "Дижон" со счетом 3:1 – по голу забили Жермен, Окампос и Пайе. Два из трех голов "Марсель" забил после 87-й минуты. Это была его четвертая победа за пять последних официальных матчей, хотя до этого он не мог победить четыре поединка кряду. Кроме того, в каждом из пяти последних матчей "Олимпик" забивал больше одного гола, хотя до этого в четырех встречах забил всего один мяч и трижды не забивал вовсе. В гостях "Марсель" выиграл три последних матча с общим счетом 7:3, пропуская каждый раз по одному голу. Перед этим он проиграл на выезде три встречи кряду с общим счетом 0:7. На прошлой стадии Лиги Европы подопечные Руди Гарсии переиграли "Атлетик" из Бильбао в обоих матчах.

Интересные факты противостояния "РБ Лейпциг" и "Марселя":

"РБ Лейпциг" не знает горечи поражения 6 матчей кряду

Победная выездная серия "Марселя" составляет 3 игры

"РБ Лейпциг" забивает в родных стенах в среднем 2 мяча за матч

В 10 последних играх "Марсель" потерпел 4 поражения

Ориентировочные составы на игру:

"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Конате, Упамекано, Бернардо, Кейта, Демме, Брума, Форсберг, Поульсен, Вернер.

"Марсель": Пеле, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Ангисса, Луис Густаво, М.Лопес, Окампос, Пайе, Жермен.

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Марсель":

"РБ Лейпциг" в Бундеслиге очень мощно играет дома, подтверждением тому является недавняя победа над мюнхенской "Баварией". В целом, большую часть очков в чемпионате "быки" взяли именно на своем поле, поэтому фаворитом предстоящего противостояния они считаются не зря. "Марсель" в гостях играет убедительно, особенно это касается результативности – 29 голов в 16 матчах об этом красноречиво свидетельствуют.

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество "РБ Лейпциг". На победу хозяев поля средний коэффициент составляет 1.73 баллов, в то время как для представителя Лиги 1 этот показатель равен 4.90 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается с большей вероятностью – 3.70 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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