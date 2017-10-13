В логово "львов": "Монако" отправляется в гости к "Лиону"

"Лион" – "Монако"

Стадион: "Стад-Де-Лион" (Лион)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)

9 тур чемпионата Франции по футболу открывается в пятницу матчем на "Стад-Де-Лион", где, местные "львы" примут "Монако". Перед стартом сезона команды воспринимались как основные претенденты на навязывание борьбы ПСЖ в погоне за чемпионством Лиги 1, и если монегаски еще оправдывают этот статус, то лионцы уже заметно отстали от лидирующей группы. Матчи между этими клубами традиционно получаются очень яркими, и определить фаворита в них достаточно сложно, да еще и невнятная форма обоих коллективов не дает представления о реальных шансах на успех.

"Монако", несмотря на ограниченность ресурсов и летние потери, все еще не дает ПСЖ уйти в большой отрыв: после 8 туров подопечные Жардима располагаются на второй строчке турнирой таблицы, отставая от парижан на 3 очка. Уже практически никто не верит, что монегаски в состоянии бороться за титул – слишком сильны их главные конкуренты. Немного хуже идут дела у "красно-белых" в Лиге Чемпионов: в группе с "Бешикташем", "Порту" и "Лейпцигом" команда набрала всего 1 очко в 2 матчах, бездарно уступив в последнем туре португальцам – 0:3. Не помогут монегаскам в матче с "Лионом" травмировавшийся в матчах за сборную Йоветич и дисквалифицированный Фабиньо, также под вопросом выход на поле Лемара и Диакаби.

"Лион" располагается на 8-й строчке в чемпионате, отставая на 3 очка от зоны Лиги Чемпионов. Команда начала сезон с двух побед, однако в 6 последующих матчах в пассиве "львов" 4 ничьих и 1 поражение. В Лиге Европы дела тоже не идут, ведь ничьи с "Апполоном" и "Аталантой" в двух стартовых турах – совсем не то, чего ждали болельщики клуба. Не смогут помочь своей команда в матче с "Монако" Марсело Фильо, отбывающий дисквалификацию, а также травмированные Гренье и Диоп.

Интересные факты противостояния "Лиона" и "Монако":

В 10 предыдущих встречах между этими командами было зафиксировано 4 победы "Лиона" при 3 ничьих и 3 викториях "Монако".

В 14 последних домашних матчах "Лиона" было забито 3 и более голов.

Монегаски выиграли 9 из 10 последних гостевых поединков.

"Лион" не проигрывал в 11 из 12 предыдущих матчей Лиги 1.

Ориентировочные составы на игру:

Лион: Лопеш, Тете, Морель, Диакаби, Менди, Тузар, Ндомбеле, Траоре, Фекир, Ауар, Диас.

Монако: Бенальо, Жорже, Глик, Жемерсон, Сидибе, Лопеш, Тилеманс, Моутинью, Лемар, Фалькао, Кейта.

Прогноз на матч "Лион" – "Монако":

"Лион" – фаворит матча, пусть и с небольшим преимуществом, однако по качеству игры именно монегаски смотрятся предпочтительнее, даже несмотря на неудачи в последних матчах.

Победа "Лиона" оценивается букмекерами в 2,31, ничья – 3,80, коэффициент на победу "Монако" составляет 3,11.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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