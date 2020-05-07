В "Локомотиве" диагностированы два случая заражения коронавирусом
Пиар-директор "Локомотива" Кирилл Брейдо сообщил, что у двух сотрудников московского клуба диагностирован коронавирус.
"Могу подтвердить, что, к сожалению, у двух сотрудников "Локомотива" подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Это два сотрудника, которые отвечают за поддержание бесперебойной работы основных систем жизнедеятельности стадиона", – приводят слова Брейдо российские СМИ.
В настоящее время в России диагностировано более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от осложнений, вызванных вирусом, составляет 1625 человек.
Напомним, что чемпионат России по футболу приостановлен из-за пандемии короанвируса.
Не пропустите: РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России. | http://soccernews.ru
главное
-
Возобновление чемпионата Германии: объявлены даты и время матчей 26-го тура
-
Мутко рассказал о состоянии Федуна, который заразился коронавирусом
-
РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России
-
"Барселона" не интересуется Алексеем Миранчуком
-
Официально: Бундеслига возобновится на следующей неделе
Лента новостей
-
Экс-игрок "Реала" Арбелоа ответил на извечный вопрос о Месси и Роналду
-
Попавший в больницу Рональд Куман рассказал своем состоянии
-
Андрей Аршавин дал совет фанатам, какие фильмы посмотреть во время карантина
-
Брат Федуна рассказал о состоянии владельца "Спартака", который заболел коронавирусом
-
Возобновление чемпионата Германии: объявлены даты и время матчей 26-го тура
-
2
Все игроки и персонал "Барселоны" прошли тестирование на коронавирус
-
В "Локомотиве" диагностированы два случая заражения коронавирусом
-
Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира стал тренером "Баварии"
-
Мутко рассказал о состоянии Федуна, который заразился коронавирусом
-
8
Ровно год назад "Ливерпуль" совершил легендарный камбэк в противостоянии с "Барселоной"
-
РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России
-
Соболев рассказал о своём отношении к сравнениям с Дзюбой
-
Глушаков прокомментировал госпитализацию Федуна из-за коронавируса
-
2
"Барселона" не интересуется Алексеем Миранчуком
-
Соболев: "Не могу сказать, что изначально хотел в "Спартак". Я хотел в топ-клуб"
-
Червиченко раскритиковал фанатов, которые подкалывают заразившегося коронавирусом Федуна
-
Вратарь "Аталанты" вылечился от коронавируса
-
Соболев купил у Кокорина автомобиль Porsche
-
Карпин пожелал Федуну скорейшего выздоровления
-
Названа дата прибытия в Москву будущего тренера "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20