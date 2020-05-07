В "Локомотиве" диагностированы два случая заражения коронавирусом



Пиар-директор "Локомотива" Кирилл Брейдо сообщил, что у двух сотрудников московского клуба диагностирован коронавирус.

"Могу подтвердить, что, к сожалению, у двух сотрудников "Локомотива" подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Это два сотрудника, которые отвечают за поддержание бесперебойной работы основных систем жизнедеятельности стадиона", – приводят слова Брейдо российские СМИ.

В настоящее время в России диагностировано более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от осложнений, вызванных вирусом, составляет 1625 человек.

Напомним, что чемпионат России по футболу приостановлен из-за пандемии короанвируса.

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