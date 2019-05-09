В "Локомотиве" и "Крыльях Советов" оценили вероятность подписания Кокорина и Мамаева

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В "Локомотиве" и "Крыльях Советов" оценили вероятность подписания Кокорина и Мамаева

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов оценил гипотетическую подписания нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые в данный момент содержатся в СИЗО "Бутырка", но выйдут на свободу, соответственно, в декабре и ноябре.

"У "Крыльев Советов" нет таких средств, чтобы даже после всего случившегося. Даже если их ценник в два раза упадет, мы не потянем. Наш клуб работает в иных реалиях и цифрах, поэтому у нас другие футболисты играют", - приводят слова Шикунова российские СМИ.

"Возьмем ли к себе Кокорина и Мамаева? С тем, чтобы что? Какую линию усиливать? Вы пытаетесь сейчас отталкиваться от ситуации, а я бы отталкивался от того, могут ли они пользу принести или не могут. С этой точки зрения, не знаю. У нас те позиции, на которых они играют, достаточно надежно прикрыты. А звать просто для того, чтобы поддержать…. Профессиональный спорт – штука жестокая. Клубам, которые их возьмут, нужно будет огромную работу проделать по реабилитации этих спортсменов – и не только в физическом плане, но и психологическом", - сказал генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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