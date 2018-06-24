В "Локомотиве" назвали игроков, которые не продаются

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В "Локомотиве" назвали игроков, которые не продаются

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков назвал игроков, которые не продаются.

"Сейчас муссируют историю про Кверквелию. Клуб не ведёт переговоры ни с кем, и не планирует. Он не продаётся, это касается и Миранчуков. Цена на них должна быть такая, что мама не горюй - если поступит такое предложение после Чемпионата Мира, рассмотрим, но пока что они не продаются" - сказал Мещеряков.

Напомним, что СМИ сватают Кверквелию в "Лестер".

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