В "Локомотиве" назвали сроки восстановления Миранчука
Фото: инстаграм Антона Миранчука/Автор неизвестен
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич сообщил, что полузащитник московского клуба Антон Миранчук пропустит несколько месяцев из-за травмы.
"У Антона Миранчука хроническое заболевание, это не что-то новое. Он полтора года играл с этой болью. Надо решить эту ситуацию. Хочу сказать ему спасибо, что он вообще пробовал играть через травму. Это было видно, что травма ему мешала. Еще с зимних сборов. Надеюсь, что к весне он вернется", - приводит слова Николича "Спорт-Экспресс".
25-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за клуб пять матчей и отдал одну голевую передачу.
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