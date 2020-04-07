В "Локомотиве" не могут согласовать снижение зарплат игроков
"Локомотив" до сих пор ведет переговоры по поводу снижения зарплат футболистам и тренерскому штабу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным источника, игроки не против урезания оклада, однако они недовольны тем, как именно клуб хочет это сделать. Убеждения руководства пока не приносят никакого результата.
Ранее ряд клубов РПЛ пошли на сокращение оклада из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20