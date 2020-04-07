В "Локомотиве" не могут согласовать снижение зарплат игроков

"Локомотив" до сих пор ведет переговоры по поводу снижения зарплат футболистам и тренерскому штабу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, игроки не против урезания оклада, однако они недовольны тем, как именно клуб хочет это сделать. Убеждения руководства пока не приносят никакого результата.

Ранее ряд клубов РПЛ пошли на сокращение оклада из-за пандемии коронавируса.

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