В "Локомотиве" объяснили, почему клуб не подписал Дзюбу в 2018 году

Теги локомотив москвазенит санкт-петербургартём дзюбаилья геркус

В "Локомотиве" объяснили, почему клуб не подписал Дзюбу в 2018 году

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков назвал причину отказа от перехода форварда "Зенита" Артёма Дзюбы зимой 2018 года.

Ранее бывший гендиректор "железнодорожников" Илья Геркус заявил, что сделка сорвалась из-за плохого имиджа российского нападающего.

"Мне как человек Геркус неинтересен. Что касается Дзюбы, то 4 миллиона евро зарплаты и 1 миллион евро за аренду "Локомотив" себе позволить не мог. А быть добрым за чужой счёт всегда легко. Лучше бы отдельные люди вспомнили, как они покупали Медведева", - сказал Мещеряков.

Напомним, что в итоге Дзюба ушёл в аренду в тульский "Арсенал", а после успешного ЧМ-2018 вернулся в "Зенит" и при новом главном тренере Сергее Семаке стал ключевым игроком команды.

В этом сезоне нападающий сыграл за "сине-бело-голубых" 28 матчей, забил 15 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Геркус подтвердил, что Моуринью хотел видеть Дзюбу в "Тоттенхэме". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" готова платить часть зарплаты Коутиньо в случае его ухода

"Барселона" готова платить часть зарплаты Коутиньо в случае его ухода

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов