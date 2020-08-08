В "Локомотиве" объяснили, почему не пригласили Сёмина на вручение медалей

Теги локомотив москваюрий семин

В "Локомотиве" объяснили, почему не пригласили Сёмина на вручение медалей

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, чем руководствовался клуб, не пригласив бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина на церемонию вручения серебряных медалей по итогам минувшего чемпионата.

"Сёмина не позвали, потому что у команды есть главный тренер. Все, кто участвовал в завоевании медалей, без сомнения, их получат. Вышлем, в том числе и Сёмину. Это нормальная история", - сказал Мещеряков

Напомним, что Сёмин возглавлял "железнодорожников" до весны, а в мае совет директоров клуба принял решение не продлевать с ним контракт.

Новым главным тренером "Локомотива" стал серб Марко Николич, под руководством которого команда сохранила второе место в РПЛ и попала в Лигу Чемпионов.

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