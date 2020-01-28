В "Локомотиве" объяснили, почему подали иск против Геркуса



Директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо объясним решение московского клуба подать исковое заявление к бывшему генеральному директору "железнодорожников" Илье Геркусу.

"В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведён аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий", - сказал Брейдо в интервью "Чемпионату".

47-летний Геркус возглавил "Локомотив" в 2016 году. Под его руководством "железнодорожники" стали чемпионами России, а также обладателями Суперкубка России. Свой пост функционер покинул в декабре 2018 года.

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