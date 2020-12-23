В "Локомотиве" определились с приоритетной заменой Кикнадзе
Новым генеральном директором московского "Локомотива" может стать Владимир Леонченко, сообщают российские СМИ.
Леонченко является главным кандидатом на смену нынешнему генеральному директору Василию Кикнадзе, который в ближайшее время будет уволен.
48-летний Леонченко в бытность футболистом выступал за "Динамо", "Ростсельмаш", "Локомотив", "Торпедо", "Шинник", "Амкар", владикавказский "Спартак" и "Терек". После завершения карьеры был главой профсоюза футболистов. Сейчас Леонченко является советником губернатора Воронежской области.
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