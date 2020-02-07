В "Локомотиве" опровергли договорённость с Чорлукой о продлении контракта

Генеральный директор московского "Локомотив" Василий Кикнадзе не подтвердил появившуюся информацию о согласовании нового контракта между клубом и защитником Ведраном Чорлукой.

Ранее сообщалось, что соглашение 34-летнего хорвата с "железнодорожниками" будет заключено по схеме "1+1" с двукратным сокращением зарплаты футболиста.

"Мы будем счастливы заключить новое соглашение с нашим капитаном. Ведран в команде с 2012 года, и всё это время мы восхищаемся его игровыми и человеческими качествами. Однако информация о достигнутых договорённостях пусть останется на совести опубликовавших, так как переговоры ещё не начались", - сказал Кикнадзе.

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года, сыграл 201 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

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