В "Локомотиве" опровергли слухи об интересе "Зенита" к Магкееву

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на появившуюся информацию о желании "Зенита" переманить полузащитника Станислава Магкеева.

"В связи с появлением слухов вокруг нашего футболиста Станислава Магкеева хочу расставить некоторые акценты. Первое. В соответствии с ранее опубликованной программой действий "Локомотив" рассчитывает на воспитанников академии клуба и видит в Магкееве одного из будущих лидеров команды.

Второе. Контракт Станислава действует до 2023 года. Третье. В отличие от ранее распространённой информации, у нас не было проблем при достижении нынешнего соглашения с представителями игрока. Четвёртое. Существующий уровень и опыт отношений с руководством "Зенита" подразумевает прямые обсуждения в случае заинтересованности в игроках друг друга. Уверен, был бы интерес - мы бы о нём узнали первыми.

И пятое. Данную новость воспринимаю как спекуляцию, направленную на дестабилизацию обстановки в клубе. Кому-то очень нужно, чтобы вокруг "Локомотива" создавалась напряжённая атмосфера", - сказал Кикнадзе.

Ранее источник сообщал, что "Зенит" начнёт работать над трансфером Магкеева после ухода из "Локомотива" Юрия Сёмина, который ранее блокировал сделку.

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