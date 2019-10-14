В "Локомотиве" отчитались о состоянии здоровья Хеведеса

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В "Локомотиве" отчитались о состоянии здоровья Хеведеса

Пресс-атташе московского "Локомотива" Кирилл Брейдо сделал заявление о состоянии здоровья защитника Бенедикта Хеведеса.

"Во время матча с "Арсеналом" у Хеведеса возник мышечный спазм. К счастью, последующие обследования не выявили повреждений мышечной ткани. Да, Бенедикт пропустил игру с молодёжкой, но чувствует себя хорошо. У него была немного другая программа подготовки в эти дни, но он тренируется в общей группе без каких-либо ограничений", - сказал Брейдо.

В этом сезоне 31-летний Хеведес сыграл за "Локомотив" 11 матчей, результативными действиями не отличался.

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