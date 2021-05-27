В "Локомотиве" отреагировали на драку в Грозном

Фото: сайт "Локомотива"

"Локомотив" сделал заявление касательно драки в Грозном во время матча молодежной команды против "Ахмата" (5:1).

"27 мая 2021 года во время проведения игры Молодежного первенства РПЛ между "Ахматом" и "Локомотивом" в Грозном произошел недопустимый инцидент. При счете 5:1 в пользу команды "Локомотив" игроки "Ахмата" позволили себе агрессивное поведение в отношении главного судьи, развязав драку. В то же время игроки нашей команды не были настроены на участие в потасовке.

В итоге после нападения со стороны соперников два игрока "Локомотива" получили повреждения, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьезных травм.

Футбольный клуб "Локомотив" располагает фото- и видеосвидетельствами случившегося. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нем виновных. Футбол - контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее - агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе", - заявили в пресс-службе клуба.

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