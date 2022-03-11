В "Локомотиве" отреагировали на информацию о переговорах с Карпиным
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Локомотива" опровергла информацию о переговорах с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, который вновь возглавил "Ростов".
"Локомотив" не обращался к Валерию Карпину по поводу работы в клубе и не вел с ним никаких переговоров на этот счет", — приводит заявление пресс-службы Sport24.
Напомним, что "Локомотив" некоторое время назад покинул главный тренер Маркус Гисдоль.
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