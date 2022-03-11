В "Локомотиве" отреагировали на информацию о переговорах с Карпиным

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Локомотива" опровергла информацию о переговорах с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, который вновь возглавил "Ростов".

"Локомотив" не обращался к Валерию Карпину по поводу работы в клубе и не вел с ним никаких переговоров на этот счет", — приводит заявление пресс-службы Sport24.

Напомним, что "Локомотив" некоторое время назад покинул главный тренер Маркус Гисдоль.

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