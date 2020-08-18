В "Локомотиве" отреагировали на информацию о переходе Смолова в "Фенербахче"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг слухи об уходе форварда Фёдора Смолова в "Фенербахче".

Ранее сообщалось, что турецкий клуб собирается арендовать россиянина на год за 1 миллион евро с правом выкупа за 4 миллиона.

"Первый раз об этом слышу. Надо обращаться к туркам, которые пишут такое. Сейчас же пишут даже про предполагаемую зарплату Смолова в Турции. А размер его белья не написали, какой у него будет? Чтоб они ему сразу сшили до прибытия в Стамбул. Они просто в этом большие специалисты", - сказал Мещеряков.

Напомним, что Смолов этим летом вернулся в "Локомотив" из аренды в "Сельте", где он забил 2 гола в 14 матчах.

Не пропустите: "Локомотив" нацелился на вратаря "Балтики". | http://soccernews.ru