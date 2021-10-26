В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможном переходе Сутормина

Фото: инстаграм Алексея Сутормина/Автор неизвестен

В пресс-службе московского "Локомотива" прокомментировали информацию о том, что клуб проявляет интерес к полузащитнику петербургского "Зенита" Алексею Сутормину.

"Этот игрок не входит в сферу интересов "Локомотива", - сообщили в клубе.

Ранее сообщалось, что "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" и "Рубин" рассматривают вариант с подписанием Сутормина в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 27-летний Сутормин провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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