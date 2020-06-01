В "Локомотиве" отреагировали на интервью Сёмина

Теги локомотив москваюрий семин

В "Локомотиве" отреагировали на интервью Сёмина

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о своём отношении к интервью бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.

"Каждый человек имеет право что-то сказать. Я всегда относился и отношусь к Сёмину с громадным уважением, отмечая все его заслуги. Сожжены ли мосты после этого интервью? Земля круглая", - сказал Мещеряков.

73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.

Совет директоров "железнодорожников" отказался продлевать контракт с легендарным наставником, назначив вместо него серба Марко Николича.

Не пропустите: Сёмин объяснил свой отказ от почётных должностей в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
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