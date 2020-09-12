В "Локомотиве" отреагировали на новость об интересе к Кузяеву
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков дал комментарии по поводу появившейся информации о желании столичного клуба подписать экс-полузащитника "Зенита" Далера Кузяева.
Сообщалось, что "железнодорожники" готовы платить хавбеку сборной России 2 миллиона евро в год.
"Кем мы там интересуемся? Слухи я не комментирую. Мы там, по-моему, интересуемся всем миром. Если с каким-то игроком контракт подпишем, то обязательно сообщим", - сказал Мещеряков.
Кузяев после ухода из "Зенита" является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
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|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
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|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
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|15
|Оренбург
|22
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|Крылья Советов
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|22