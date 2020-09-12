В "Локомотиве" отреагировали на новость об интересе к Кузяеву

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков дал комментарии по поводу появившейся информации о желании столичного клуба подписать экс-полузащитника "Зенита" Далера Кузяева.

Сообщалось, что "железнодорожники" готовы платить хавбеку сборной России 2 миллиона евро в год.

"Кем мы там интересуемся? Слухи я не комментирую. Мы там, по-моему, интересуемся всем миром. Если с каким-то игроком контракт подпишем, то обязательно сообщим", - сказал Мещеряков.

Кузяев после ухода из "Зенита" является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно.

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