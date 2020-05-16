В "Локомотиве" отреагировали на обнаружение коронавируса у Фарфана

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков подтвердил, что нападающий команды Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом, а также ответил на возникшие в связи с этим вопросы.

"Это действительно так. Лечение? Все действия происходят в соответствии с установленными рекомендациями соответствующих органов и врачей. После инфицирования Фарфан с другими игроками не контактировал", - сказал Мещеряков.

Стоит отметить, что это первый случай выявления COVID-19 у игроков, выступающих в РПЛ.

Болезнь у Фарфана сопровождается пневмонией. Во время карантина он находился в своём доме в Подмосковье.

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