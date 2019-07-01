В "Локомотиве" отреагировали на письмо от фанатов

1 Теги локомотив москвавасилий кикнадзе

В "Локомотиве" отреагировали на письмо от фанатов

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался о полученном письме от фанатов клуба.

"Письмо фанатов видел. Пока ничего не буду комментировать. Ответ болельщики получат от меня или от Анатолия Анатольевича Мещерякова. Мы не оставляем такие вещи без внимания", - заявил Кикнадзе.

Напомним, что ранее фанаты "железнодорожников" направили клубу открытое письмо, в котором раскритиковали руководство.

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"Мы не оставляем такие вещи без внимания"....

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