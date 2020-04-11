В "Локомотиве" отреагировали на слова Фарфана о сокращении зарплаты

Руководство "Локомотива" прокомментировало слова нападающего Джефферсона Фарфана об урезании зарплаты в клубе. Об этом сообщает "Чемпионат".



Футболист заявил, что "железнодорожники" таким образом хотели ему "подгадить".



"Слова Фарфана? Команда приняла решение о снижении зарплат. Больше тут нечего комментировать", - председатель совета директоров Мещеряков.



Напомним, вчера, 10 апреля, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил о том, что клуб договорился с футболистами о снижении зарплат на 40%.

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