В "Локомотиве" отреагировали на слухи о назначении Николича вместо Сёмина

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг появившуюся информацию, согласно которой летом команду возглавит сербский наставник Марко Николич.

О скором назначении 40-летнего специалиста на пост главного тренера "железнодорожников" сообщило венгерское издание Nemzeti Sport.

"В Венгрии коронавирус есть? Может быть, на мозг воздействует... Я не знаю, кто это такой", - заявил Мещеряков.

Напомним, что летом истечёт контракт действующего тренера "Локомотива" Юрия Сёмина.

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