В "Локомотиве" отреагировали на слухи о приглашении Карпина

Теги локомотив москваростоввалерий карпин

В "Локомотиве" отреагировали на слухи о приглашении Карпина

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в комментарии "Р-Спорт" не подтвердил информацию о желании московского клуба переманить главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

"Это всё слухи. Карантин, он и в Италии карантин", - сказал Мещеряков.

Напомним, что первой об интересе "Локомотива" к Карпину сообщила итальянская газета Tuttomercatoweb.

51-летний специалист связан с "Ростовом" контрактом до 2024 года.

Не пропустите: Карпин отреагировал на слухи о переговорах с "Локомотивом". | http://soccernews.ru
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