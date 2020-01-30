В "Локомотиве" отреагировали на слухи об интересе к Кокорину

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В "Локомотиве" отреагировали на слухи об интересе к Кокорину

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, согласно которой "железнодорожники" хотят этой зимой заполучить форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Первый раз от вас это слышу. Спрашивайте у тех, кто это пишет. Если бы вдруг... Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду", - сказал Мещеряков.

Напомним, что на прошлой неделе "Сочи" арендовал Кокорина, однако тот отказался менять клубную прописку, за что в итоге был отправлен в дубль "Зенита".

Позднее появились слухи, что 28-летний нападающий задумался о досрочном прекращении сотрудничества с "сине-бело-голубыми". Его контракт с питерским клубом истекает летом.

Не пропустите: Кокорин не собирается возвращаться в "Динамо". | http://soccernews.ru
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