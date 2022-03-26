В "Локомотиве" отреагировали на слухи об уходе Бека Бека
Фото: соцсети Бека Бека
Пресс-служба "Локомотива" прокомментировала информацию о грядущем переходе Алексиса Бека Бека в "Истанбул".
"Информация турецких СМИ о контракте Алексиса Бека Бека с "Башакшехиром" - выдумка. Алексис был и остаётся игроком "Локомотива", - говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что Бека Бека не планировал покидать клуб, несмотря на разрешение от УЕФА.
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