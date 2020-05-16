В "Локомотиве" отреагировали на требование фанатов отправить в отставку руководство клуба

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков дал комментарии по поводу призыва болельщиков команды отправить в отставку руководство клуба после решения не продлевать контракт с Юрием Сёминым.

Напомним, что фанаты "железнодорожников" выпустили открытое заявление, в котором отмечается, что отставка легендарного тренера их оскорбляет.

"Выпустили и выпустили. Имеют право", - сказал Мещеряков.

73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев. Новым тренером команды стал серб Марко Николич.

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