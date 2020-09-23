В "Локомотиве" отреагировали на возможный переход Далера Кузяева
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не подтвердил информацию о том, что московский клуб в ближайшее время может подписать полузащитника сборной России Далера Кузяева.
"Мне интересно было об этом прочитать, потому что я первый раз об этом слышу. Это слухи? Еще раз, я первый раз слышу об этом", — приводит слова Мещеряков Sport24.
Ранее сообщалось, что футболист практически согласовал условия контракта с "железнодорожниками". Хавбек должен дать окончательный ответ в пятницу. Кузяев является свободным агентом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.
27-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". За клуб он выступал с 2017 года, провел 94 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.
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|Команда
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|Арсенал Тула
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