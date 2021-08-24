В "Локомотиве" поделились мнением об отмене лимита на легионеров в РПЛ

Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен

В "Локомотиве" поделились мнением о возможных реформах российского футбола.

"Необходимо, чтобы все принимаемые изменения действовали минимум три года. "Локомотив" адаптирован к тем условиям и к той ситуации, что есть на данный момент.

"Локомоти"» полностью поддерживает позицию РФС по доморощенным футболистам и готов даже усилить ее.

Что касается изменения лимита на легионеров и количественных ограничений для иностранных игроков, то этот вопрос необходимо тщательно проработать.

Свое видение клуб уже предоставил РПЛ и сообщит на общем собрании лиги 31 августа.

Главное – все возможные изменения должны вводиться минимум на три года", – заявила пресс-служба клуба.

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