В "Локомотиве" подтвердили, что Сёмину не гарантирован пост главного тренера в следующем сезоне

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что действующий наставник команды Юрий Сёмин будет только одним из кандидатов на пост главного тренера в следующем сезоне.

"Знаю ситуацию изнутри. Имею в виду все слухи, которые появились за последнее время. Чтобы закрыть эту тему скажу следующее. Во-первых, по уставу, решение о том, кого назначать главным тренером, принимает не генеральный директор, а совет директоров. Думаю, совет директоров будет заседать не раньше середины-конца апреля, когда станет понятно, что мы сделали в этом году, а что не сделали, куда мы вышли. И куда не вышли. Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, конечно же, включая и Юрия Палыча", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что по окончании текущего сезона истечёт контракт Сёмина с "Локомотивом".

По итогам 20 туров "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Из других турниров команда уже вылетела.

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