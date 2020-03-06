В "Локомотиве" подтвердили, что Сёмину не гарантирован пост главного тренера в следующем сезоне

Теги василий кикнадзелокомотив москваюрий семин

В "Локомотиве" подтвердили, что Сёмину не гарантирован пост главного тренера в следующем сезоне

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что действующий наставник команды Юрий Сёмин будет только одним из кандидатов на пост главного тренера в следующем сезоне.

"Знаю ситуацию изнутри. Имею в виду все слухи, которые появились за последнее время. Чтобы закрыть эту тему скажу следующее. Во-первых, по уставу, решение о том, кого назначать главным тренером, принимает не генеральный директор, а совет директоров. Думаю, совет директоров будет заседать не раньше середины-конца апреля, когда станет понятно, что мы сделали в этом году, а что не сделали, куда мы вышли. И куда не вышли. Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, конечно же, включая и Юрия Палыча", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что по окончании текущего сезона истечёт контракт Сёмина с "Локомотивом".

По итогам 20 туров "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Из других турниров команда уже вылетела.

Не пропустите: Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе озвучил детали предложения "Милана" по Алексею Миранчуку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Самедов в ходе футбольной карьеры отказал двум испанским клубам

Самедов в ходе футбольной карьеры отказал двум испанским клубам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 28
7 Урал Урал 20 25
8 Уфа Уфа 20 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 20 22
12 Ахмат Ахмат 20 20
13 Рубин Рубин 20 20
14 Оренбург Оренбург 19 20
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов