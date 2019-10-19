В "Локомотиве" подтвердили, что у Джорджевича подозрение на разрыв крестообразных связок колена

Теги локомотив москвалука джорджевичвасилий кикнадзетравмы

В "Локомотиве" подтвердили, что у Джорджевича подозрение на разрыв крестообразных связок колена

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе озвучил последние данные о состоянии здоровья форварда Луки Джорджевича.

Напомним, что черногорец травмировался во время матча 13-го тура РПЛ против "Ахмата" и покинул поле на носилках.

"Мы очень переживаем за Джорджевича, есть подозрения на разрыв крестообразных связок, но мы надеемся, что травма будет не такой серьёзной. Дело даже не в том, что мы потеряли игрока, просто по-человечески жалко", - сказал Кикнадзе.

Стоит отметить, что от подобного рода травм футболисты восстанавливаются около полугода.

Джорджевич перешёл в "Локомотив" в августе из "Зенита" за 2,5 миллиона евро, сыграл 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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