В "Локомотиве" подтвердили, что у Джорджевича подозрение на разрыв крестообразных связок колена
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе озвучил последние данные о состоянии здоровья форварда Луки Джорджевича.
Напомним, что черногорец травмировался во время матча 13-го тура РПЛ против "Ахмата" и покинул поле на носилках.
"Мы очень переживаем за Джорджевича, есть подозрения на разрыв крестообразных связок, но мы надеемся, что травма будет не такой серьёзной. Дело даже не в том, что мы потеряли игрока, просто по-человечески жалко", - сказал Кикнадзе.
Стоит отметить, что от подобного рода травм футболисты восстанавливаются около полугода.
Джорджевич перешёл в "Локомотив" в августе из "Зенита" за 2,5 миллиона евро, сыграл 5 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Семин рассказал о состоянии здоровья Луки Джорджевича. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Побеждай или уходи: разбираем главные моменты вокруг центрального матча недели между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем"
-
Рейнгольд - о владельце "Спартака" Федуне: "Он обманывает народ"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Мальоркой", Азар - вне состава
-
"Челси" интересуется хавбеком сборной Украины
-
"Милан" хочет в следующем году пригласить Гвардиолу
-
Фанаты "Ниццы" жёстко потроллили Неймара
-
Ибрагимович поставил условие для возвращения в Серию А
-
Сборная Болгарии уволила главного тренера
-
24
Месси: "Очевидно, что я останусь в "Барселоне" до конца карьеры"
-
В "Локомотиве" подтвердили, что у Джорджевича подозрение на разрыв крестообразных связок колена
-
Дзюба и Слуцкий подшутили друг над другом
-
Мертенс определился со своим будущим в "Наполи"
-
Игроки "Тоттенхэма" недовольны тренировками Почеттино
-
Батистута: "Умолял врача ампутировать мне ноги"
-
"Ювентус" хочет продлить контракты с Дибалой и Игуаином
-
Главные новости дня: 18 октября
-
1
"Амкар" восстановил доступ к аккаунту после появления эротической рекламы
-
Игрок "Локомотива" Коломейцев: "Победили за счёт морально-волевых качеств"
-
1
Роналду зарабатывает в инстаграме больше, чем в "Ювентусе"
-
1
Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику ПСЖ и "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Крылья Советов
|12
|14
|11
|Рубин
|12
|14
|12
|Спартак Москва
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8