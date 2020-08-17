В "Локомотиве" пошутили о переговорах с Месси

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в ответ на вопрос о возможном интересе "железнодорожников" к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, в шутку заявил, что клуб ведет переговоры о переходе аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Кто такой Коля Рассказов? Футболист "Спартака"? Правый защитник? У нас есть свои правые и левые защитники. Он играет в "Спартаке"?

Я сейчас веду переговоры с Месси, который согласился на колоссальное снижение зарплаты. Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в "Локомотиве", - приводит слова Мещерякова Sport24.

Через некоторое время пресс-служба "Локомотива" опубликовала фотографию Месси в форме клуба.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно.

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