В "Локомотиве" пошутили о переговорах с Месси

Теги локомотив москвабарселоналионель мессиспартак москваниколай рассказов

В "Локомотиве" пошутили о переговорах с Месси

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в ответ на вопрос о возможном интересе "железнодорожников" к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, в шутку заявил, что клуб ведет переговоры о переходе аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Кто такой Коля Рассказов? Футболист "Спартака"? Правый защитник? У нас есть свои правые и левые защитники. Он играет в "Спартаке"?

Я сейчас веду переговоры с Месси, который согласился на колоссальное снижение зарплаты. Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в "Локомотиве", - приводит слова Мещерякова Sport24.

Через некоторое время пресс-служба "Локомотива" опубликовала фотографию Месси в форме клуба.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно.

Не пропустите: Месси рассматривает три варианта развития своей карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" надолго теряет тер Штегена

"Барселона" надолго теряет тер Штегена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов