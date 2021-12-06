В "Локомотиве" приняли решение по будущему Анджорина

Фото: инстаграм Фаустино Анджорина/Автор неизвестен

Московский "Локомотив" не будет выкупать трансфер английского полузащитника лондонского "Челси" Фаустино Анджорина, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, футболист вернется в английский клуб после окончания аренды, которая завершится летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 20-летний Анджорин провел за "Локомотив" девять матчей во всех турнирах и забил один гол.

Не пропустите: Соболев ответил на обвинения в симуляции. | http://soccernews.ru