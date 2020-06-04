В "Локомотиве" приняли решение по Соломону Кверквелии

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В "Локомотиве" приняли решение по Соломону Кверквелии

Московский "Локомотив" намерен продлить контракт с грузинским защитником Соломоном Кверквелией, сообщает Sport24.

По сведениям издания, в настоящее время у футболиста нет предложение от других клубов и он хочет остаться в стане "железнодорожников". Ранее сообщалось, что грузинский бек входит в сферу интересов "Ротора", "Краснодара" и "Ростова".

В нынешнем сезоне 28-летний Кверквелия провел за "Локомотив" шесть матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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