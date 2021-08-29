В "Локомотиве" приняли важное решение по медицинскому штабу из-за "дела Миранчука"
Московский "Локомотив" в ближайшее время расстанется с главой медицинского департамента Алексеем Репетюком, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, одной из причиной стала ситуация с полузащитником Антоном Миранчуком, который в течение длительного времени не может восстановиться после травмы. Агент хавбека Вадим Шпинев назвал виновным именно Репетюка в данной проблеме.
В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел за "Локомотив" пять матчей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Локомотив" претендует на хавбека "Утрехта". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Барселона" не без труда победила "Хетафе"
-
"Барселона" отказала "Тоттенхэму" в обмене игроками
-
"Ювентус" может взять Пьянича в длительную аренду
-
"Лестер" нацелился на бразильца из "Аякса"
-
"Шахтер" в меньшинстве не смог обыграть "Минай"
-
"Торпедо" забило семь голов в матче ФНЛ
-
В "Локомотиве" приняли важное решение по медицинскому штабу из-за "дела Миранчука"
-
Гладбахская "Боруссия" проиграла второй раз в трех турах Бундеслиги
-
Стали известны детали разговора между Кьеллини и Аллегри по время проигранного матча с "Эмполи"
-
"Тоттенхэм" вышел на первое место в АПЛ
-
В "Спартаке" сообщили, с кем был согласован трансфер Кофрие
-
"Аякс" забил пять голов матче чемпионата Нидерландов
-
Влашич договорился с английским клубом
-
"Бернли" подписал футболиста "Лиона"
-
Флик рассказал, кто будет капитаном сборной Германии
-
Сутормин прокомментировал вызов в сборную России
-
Директор "Боруссии" рассказал о предложении в 200 миллионов за Холанда
-
Мостовой высказался о новичке "Спартака"
-
Матиас Норманн может перейти в АПЛ
-
Новичок "Спартака" поделился эмоциями после перехода