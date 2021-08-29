В "Локомотиве" приняли важное решение по медицинскому штабу из-за "дела Миранчука"

Московский "Локомотив" в ближайшее время расстанется с главой медицинского департамента Алексеем Репетюком, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, одной из причиной стала ситуация с полузащитником Антоном Миранчуком, который в течение длительного времени не может восстановиться после травмы. Агент хавбека Вадим Шпинев назвал виновным именно Репетюка в данной проблеме.

В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел за "Локомотив" пять матчей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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