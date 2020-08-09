В "Локомотиве" прокомментировали информацию о вечеринке игроков с употреблением алкоголя

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что несколько футболистов московского клуба устроили вечеринку с употреблением алкоголя за два дня до матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (11 августа).

"Я первый раз от вас слышу, что некоторые футболисты «Локомотива» были замечены с кальяном и в подвыпившем состоянии. Я не слежу за игроками, это не моя функция", — приводит слова Мещерякова Sport24.

На вечеринке присутствовали защитники Станислав Магкеев и Владислав Игнатьев, полузащитник Дмитрий Баринов и один из братьев Миранчуков.

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