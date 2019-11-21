В "Локомотиве" прокомментировали информацию о возможном переходе Миранчука в "Ювентус"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что полузащитник "железнодорожников" Алексей Миранчук может перейти в "Ювентус".
"В итальянской прессе пишут, что Миранчук перейдет в "Ювентус"? Слушайте, на заборах в России много что пишут", - приводят слова Мещерякова российские СМИ.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб договорился о переходе футболиста следующим летом. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро.
24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне хавбек провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
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|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
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