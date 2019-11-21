В "Локомотиве" прокомментировали информацию о возможном переходе Миранчука в "Ювентус"

Теги локомотив москваювентусалексей миранчук

В "Локомотиве" прокомментировали информацию о возможном переходе Миранчука в "Ювентус"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что полузащитник "железнодорожников" Алексей Миранчук может перейти в "Ювентус".

"В итальянской прессе пишут, что Миранчук перейдет в "Ювентус"? Слушайте, на заборах в России много что пишут", - приводят слова Мещерякова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб договорился о переходе футболиста следующим летом. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне хавбек провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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