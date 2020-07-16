В "Локомотиве" прокомментировали информацию о возможном увольнении Кикнадзе и Николича

Теги локомотив москвамарко николичвасилий кикнадзе

В "Локомотиве" прокомментировали информацию о возможном увольнении Кикнадзе и Николича

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг информацию о том, что клуб может уволить генерального директора Василия Кикнадзе и главного тренера команды Марко Николич, если "железнодорожники" не попадут в Лигу Чемпионов.

"Это бред! Хочу всем напомнить афоризмы из Черномырдина: "У кого руки чешутся, чешите в другом месте", - приводит слова Мещерякова "Рейтинг букмекеров".

После 28 туров "Локомотива" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Железнодорожники" на два очка опережают "Краснодар" и на четыре - ЦСКА. В 29-м туре "Локомотив" сыграет с ЦСКА.

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