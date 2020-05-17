В "Локомотиве" прокомментировали обвинения в смерти 22-летнего футболиста

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался по поводу обвинений клуба в смерти 22-летнего воспитанника Иннокения Самохвалова.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк призвал возбудить дело из-за смерти футболиста, игравшего за фарм-клуб железнодорожного клуба "Казанку".

"Исстари в России на убогих не обижались. Пока нет результатов экспертизы. Все, что говорят некоторые личности, - непрофессиональный бред. Кто-то в здравом уме и светлой памяти, имея перед собой документы, запрещающие тренироваться, разрешит людям выходить на поле и будет специально ходить под уголовным наказанием? Об этом могут говорить только клинические идиоты.

В клубе знали, что он проходил не одно обследование. Или вы думаете, что врачи в клинике, где проходит обследование сборная, другие команды, и которая дает допуск игроку, и есть соответствующие документы, возьмет на себя грех? За определенную сумму денег? Об этом могут говорить только клинические идиоты, а на убогих у нас не обижаются", - передает слова Мещерякова Sportbox.ru.

Напомним, что футболист умер 20 апреля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Во время пробежки он потерял сознание и прибывшие врачи не сумели спасти спортсмена.

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