В "Локомотиве" прокомментировали подписание Рыбуса

Теги мацей рыбуслокомотив москва

В "Локомотиве" прокомментировали подписание Рыбуса

Президент "Локомотива" Илья Геркус очень рад, что его команду пополнил хавбек Мацей Рыбус.

Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник играл за "Лион".

"Сегодня был насыщенный день, который вместил в себя несколько приятных событий. Одно из них - подписание контракта с Рыбусем. Это футболист опытный, квалифицированный, который может стать одним из лидеров команды. Вскоре он присоединится к нам в Москве и, надеемся, сразу вольётся в коллектив. Желаем больших успехов в "Локо", Мацей!" - сказал он. 

Читайте: Рыбус стал игроком "Локомотива" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва 1 3
2 Зенит Санкт-Петербург 1 3
3 Краснодар 1 3
4 Уфа 1 3
5 Ахмат 1 3
6 Локомотив Москва 1 3
7 Спартак Москва 1 1
8 Ростов 1 1
9 Динамо Москва 1 1
10 Урал 1 1
11 Рубин 1 0
12 Анжи 1 0
13 Амкар 1 0
14 Арсенал Тула 1 0
15 Тосно 1 0
16 СКА Хабаровск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов