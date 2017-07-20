В "Локомотиве" прокомментировали подписание Рыбуса

Президент "Локомотива" Илья Геркус очень рад, что его команду пополнил хавбек Мацей Рыбус.

Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник играл за "Лион".

"Сегодня был насыщенный день, который вместил в себя несколько приятных событий. Одно из них - подписание контракта с Рыбусем. Это футболист опытный, квалифицированный, который может стать одним из лидеров команды. Вскоре он присоединится к нам в Москве и, надеемся, сразу вольётся в коллектив. Желаем больших успехов в "Локо", Мацей!" - сказал он.

Читайте: Рыбус стал игроком "Локомотива" | http://soccernews.ru