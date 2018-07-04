В "Локомотиве" прокомментировали ситуацию с продлением контракта с Тарасовым

Теги локомотив москвадмитрий тарасов

В "Локомотиве" прокомментировали ситуацию с продлением контракта с ТарасовымВ московском "Локомотиве" прокомментировали ситуацию с продлением контракта со своим полузащитником Дмитрием Тарасовым.

Так, спортивный директор "железнодорожников" Эрик Штоффельсхаус рассказал: "Тарасов? Когда у нас появятся новости, мы объявим. Что касается Тарасова, то почему нам не продолжать с ним общаться?".

На сегодняшний день контракт 31-летнего хавбека с чемпионами России истек. В настоящее время игрок имеет статус свободного агента.

Напомним, Тарасов ведет переговоры со своим потенциально новым клубом. | soccernews.ru

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